Blind Boxes Fiyatı (BLES)
Bugün için canlı Blind Boxes (BLES) fiyatı, 0.00202059 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 36.79K USD. BLES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Blind Boxes Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.46K USD
- Gün içindeki Blind Boxes fiyat değişimi +0.78%
- Dolaşımdaki arz: 18.21M USD.
MEXC'deki BLES / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BLES fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Blind Boxes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blind Boxes / USD fiyat değişimi, $ -0.0004678003.
Son 60 gün içerisinde, Blind Boxes / USD fiyat değişimi, $ -0.0006671052.
Son 90 gün içerisinde, Blind Boxes / USD fiyat değişimi, $ -0.0002361927165523814.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.78%
|30 Gün
|$ -0.0004678003
|-23.15%
|60 Gün
|$ -0.0006671052
|-33.01%
|90 Gün
|$ -0.0002361927165523814
|-10.46%
En güncel Blind Boxes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.05%
+0.78%
-16.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BLES / AUD
A$0.0032531499
|1 BLES / GBP
￡0.0016568838
|1 BLES / EUR
€0.0019599723
|1 BLES / USD
$0.00202059
|1 BLES / MYR
RM0.009092655
|1 BLES / TRY
₺0.0717107391
|1 BLES / JPY
¥0.3190915728
|1 BLES / RUB
₽0.2081005641
|1 BLES / INR
₹0.1749426822
|1 BLES / IDR
Rp33.1244209296
|1 BLES / PHP
₱0.1187298684
|1 BLES / EGP
￡E.0.1019589714
|1 BLES / BRL
R$0.0123053931
|1 BLES / CAD
C$0.0028894437
|1 BLES / BDT
৳0.2442085074
|1 BLES / NGN
₦3.1230036981
|1 BLES / UAH
₴0.085673016
|1 BLES / VES
Bs0.10709127
|1 BLES / PKR
Rs0.563138433
|1 BLES / KZT
₸1.0730545254
|1 BLES / THB
฿0.0702761202
|1 BLES / TWD
NT$0.0666592641
|1 BLES / CHF
Fr0.0018387369
|1 BLES / HKD
HK$0.0157201902
|1 BLES / MAD
.د.م0.0203069295