blue on base Fiyatı ($BLUE)
Bugün için canlı blue on base ($BLUE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $BLUE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
blue on base Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.22 USD
- Gün içindeki blue on base fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, blue on base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, blue on base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, blue on base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, blue on base / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+7.28%
|60 Gün
|$ 0
|+173.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel blue on base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+40.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
what is $blue? the first-ever base metameme, a digital zeitgeist, and a beacon of innovation in the web3 realm. a new way to think alpha. $blue is the pulse of a movement that spans across memes, art, and the very notion of progress. we embrace the meme economy, but challenge it with a plot twist. blue is the first-ever metameme — a blue color that encapsulates the spirit behind every meme in the digital expanse. we echo the collective voice of a new digital dawn. it’s time to go $blue. $blue encapsulates the entire spectrum of what it means to be a part of the blue meme culture. a metameme — the apex of all blue-themed memecoins out there, no matter what shade of blue, from the deepest cobalt to the brightest cerulean, each carrying a story, a meme, and a moment in the vast expanse of the internet. we combine their strength and send it to the blue sky.
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