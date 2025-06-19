BOOK OF RUGS Fiyatı (BOOK OF RUGS)
Bugün için canlı BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) fiyatı, 0,00028184 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BOOK OF RUGS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BOOK OF RUGS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BOOK OF RUGS fiyat değişimi -%14,34
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, BOOK OF RUGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BOOK OF RUGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOOK OF RUGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOOK OF RUGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%14,34
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BOOK OF RUGS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,59
-%14,34
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BOOK OF RUGS / VND
₫7,4166196
|1 BOOK OF RUGS / AUD
A$0,0004340336
|1 BOOK OF RUGS / GBP
￡0,0002085616
|1 BOOK OF RUGS / EUR
€0,0002452008
|1 BOOK OF RUGS / USD
$0,00028184
|1 BOOK OF RUGS / MYR
RM0,0012006384
|1 BOOK OF RUGS / TRY
₺0,0111495904
|1 BOOK OF RUGS / JPY
¥0,0409569888
|1 BOOK OF RUGS / RUB
₽0,0221216216
|1 BOOK OF RUGS / INR
₹0,0244327096
|1 BOOK OF RUGS / IDR
Rp4,6203271296
|1 BOOK OF RUGS / KRW
₩0,3887447304
|1 BOOK OF RUGS / PHP
₱0,016191708
|1 BOOK OF RUGS / EGP
￡E.0,0142695592
|1 BOOK OF RUGS / BRL
R$0,0015473016
|1 BOOK OF RUGS / CAD
C$0,0003861208
|1 BOOK OF RUGS / BDT
৳0,0344493032
|1 BOOK OF RUGS / NGN
₦0,4362826832
|1 BOOK OF RUGS / UAH
₴0,0117442728
|1 BOOK OF RUGS / VES
Bs0,02874768
|1 BOOK OF RUGS / PKR
Rs0,0798847296
|1 BOOK OF RUGS / KZT
₸0,1463341464
|1 BOOK OF RUGS / THB
฿0,0092697176
|1 BOOK OF RUGS / TWD
NT$0,008342464
|1 BOOK OF RUGS / AED
د.إ0,0010343528
|1 BOOK OF RUGS / CHF
Fr0,0002311088
|1 BOOK OF RUGS / HKD
HK$0,0022096256
|1 BOOK OF RUGS / MAD
.د.م0,0025760176
|1 BOOK OF RUGS / MXN
$0,005369052