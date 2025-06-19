BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Nedir?

Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.

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BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Token Ekonomisi

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOOK OF RUGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!