Boys Club Fiyatı (BOYS)
Bugün için canlı Boys Club (BOYS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.88M USD. BOYS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Boys Club Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.64K USD
- Gün içindeki Boys Club fiyat değişimi -17.34%
- Dolaşımdaki arz: 1.00T USD.
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Gün içerisinde, Boys Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boys Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Boys Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Boys Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-17.34%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Boys Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
-17.34%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.
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