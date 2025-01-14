Brazilian Digital Fiyatı (BRZ)
Bugün için canlı Brazilian Digital (BRZ) fiyatı, 0.164143 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BRZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brazilian Digital Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.54K USD
- Gün içindeki Brazilian Digital fiyat değişimi +1.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Brazilian Digital / USD fiyat değişimi, $ +0.001653.
Son 30 gün içerisinde, Brazilian Digital / USD fiyat değişimi, $ -0.0010799788.
Son 60 gün içerisinde, Brazilian Digital / USD fiyat değişimi, $ -0.0089428881.
Son 90 gün içerisinde, Brazilian Digital / USD fiyat değişimi, $ -0.01167648576484593.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.001653
|+1.02%
|30 Gün
|$ -0.0010799788
|-0.65%
|60 Gün
|$ -0.0089428881
|-5.44%
|90 Gün
|$ -0.01167648576484593
|-6.64%
En güncel Brazilian Digital fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.30%
+1.02%
-1.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BRZ is the first stable coin backed by Brazilian Reais (BRL). It'll allow Brazilian residents to directly ramp up in international exchanges and actively trade the Brazilian currency against pairs of different classes, including Bitcoin, other stable coins, utility and security tokens. It will be a powerful tool that will allow Brazilians to move and hedge Brazilians reais internationally. BRZ is always fully backed and holders can either purchase it for 1BRL or redeem it with a discount of 1% in Brazil.
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|1 BRZ / GBP
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|1 BRZ / EUR
€0.15921871
|1 BRZ / USD
$0.164143
|1 BRZ / MYR
RM0.7386435
|1 BRZ / TRY
₺5.82543507
|1 BRZ / JPY
¥25.92638685
|1 BRZ / RUB
₽16.88703184
|1 BRZ / INR
₹14.21150094
|1 BRZ / IDR
Rp2,690.86842192
|1 BRZ / PHP
₱9.64504268
|1 BRZ / EGP
￡E.8.28101435
|1 BRZ / BRL
R$0.99963087
|1 BRZ / CAD
C$0.23472449
|1 BRZ / BDT
৳19.83832298
|1 BRZ / NGN
₦253.69777937
|1 BRZ / UAH
₴6.9596632
|1 BRZ / VES
Bs8.699579
|1 BRZ / PKR
Rs45.7466541
|1 BRZ / KZT
₸87.16978158
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