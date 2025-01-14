BROT Fiyatı (BROT)
Bugün için canlı BROT (BROT) fiyatı, 0.00227834 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.28M USD. BROT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BROT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 178.45K USD
- Gün içindeki BROT fiyat değişimi +5.65%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, BROT / USD fiyat değişimi, $ +0.0001219.
Son 30 gün içerisinde, BROT / USD fiyat değişimi, $ -0.0007053824.
Son 60 gün içerisinde, BROT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BROT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0001219
|+5.65%
|30 Gün
|$ -0.0007053824
|-30.96%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BROT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.38%
+5.65%
-44.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.
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|1 BROT / AUD
A$0.0036681274
|1 BROT / GBP
￡0.0018454554
|1 BROT / EUR
€0.0022099898
|1 BROT / USD
$0.00227834
|1 BROT / MYR
RM0.01025253
|1 BROT / TRY
₺0.0808582866
|1 BROT / JPY
¥0.3586790662
|1 BROT / RUB
₽0.2340766516
|1 BROT / INR
₹0.1973953776
|1 BROT / IDR
Rp37.3498300896
|1 BROT / PHP
₱0.133510724
|1 BROT / EGP
￡E.0.1150789534
|1 BROT / BRL
R$0.0138750906
|1 BROT / CAD
C$0.0032580262
|1 BROT / BDT
৳0.276932227
|1 BROT / NGN
₦3.5322927692
|1 BROT / UAH
₴0.096601616
|1 BROT / VES
Bs0.12075202
|1 BROT / PKR
Rs0.634973358
|1 BROT / KZT
₸1.2099352404
|1 BROT / THB
฿0.0790128312
|1 BROT / TWD
NT$0.0753447038
|1 BROT / CHF
Fr0.0020732894
|1 BROT / HKD
HK$0.0177254852
|1 BROT / MAD
.د.م0.0229884506