Brume Fiyatı (BRUME)
Bugün için canlı Brume (BRUME) fiyatı, 0.04079707 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 112.51K USD. BRUME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brume Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 95.66K USD
- Gün içindeki Brume fiyat değişimi -21.56%
- Dolaşımdaki arz: 2.76M USD.
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Gün içerisinde, Brume / USD fiyat değişimi, $ -0.01121842439204641.
Son 30 gün içerisinde, Brume / USD fiyat değişimi, $ -0.0342972930.
Son 60 gün içerisinde, Brume / USD fiyat değişimi, $ -0.0368258668.
Son 90 gün içerisinde, Brume / USD fiyat değişimi, $ -0.3496364147023541.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.01121842439204641
|-21.56%
|30 Gün
|$ -0.0342972930
|-84.06%
|60 Gün
|$ -0.0368258668
|-90.26%
|90 Gün
|$ -0.3496364147023541
|-89.55%
En güncel Brume fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.11%
-21.56%
-40.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.
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|1 BRUME / AUD
A$0.0648673413
|1 BRUME / GBP
￡0.032637656
|1 BRUME / EUR
€0.0391651872
|1 BRUME / USD
$0.04079707
|1 BRUME / MYR
RM0.1811389908
|1 BRUME / TRY
₺1.4637988716
|1 BRUME / JPY
¥6.1754524859
|1 BRUME / RUB
₽3.9536440537
|1 BRUME / INR
₹3.5811668046
|1 BRUME / IDR
Rp668.8043192208
|1 BRUME / PHP
₱2.3670460014
|1 BRUME / EGP
￡E.2.0508687089
|1 BRUME / BRL
R$0.236623006
|1 BRUME / CAD
C$0.0579318394
|1 BRUME / BDT
৳4.9780584814
|1 BRUME / NGN
₦61.1650071975
|1 BRUME / UAH
₴1.6918544929
|1 BRUME / VES
Bs2.4478242
|1 BRUME / PKR
Rs11.3860542663
|1 BRUME / KZT
₸20.814665114
|1 BRUME / THB
฿1.3813887902
|1 BRUME / TWD
NT$1.3397757788
|1 BRUME / CHF
Fr0.036717363
|1 BRUME / HKD
HK$0.3178091753
|1 BRUME / MAD
.د.م0.4083786707