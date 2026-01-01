Bugünkü Burning till 10M mc Fiyatı

Bugünkü Burning till 10M mc (BURN) fiyatı $ 0,00000855 olup, son 24 saatte % 3,81 değişim gösterdi. Mevcut BURN / USD dönüşüm oranı BURN başına $ 0,00000855 şeklindedir.

Burning till 10M mc, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.835,91 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 916,49M BURN şeklindedir. Son 24 saat içinde BURN, $ 0,00000813 (en düşük) ile $ 0,00001805 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00072946 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000076 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BURN, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%3,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Burning till 10M mc (BURN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,84K$ 7,84K $ 7,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,84K$ 7,84K $ 7,84K Dolaşım Arzı 916,49M 916,49M 916,49M Toplam Arz 916.492.838,955782 916.492.838,955782 916.492.838,955782

Şu anki Burning till 10M mc piyasa değeri $ 7,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURN arzı 916,49M olup, toplam arzı 916492838.955782. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,84K.