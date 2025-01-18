Buz Economy Fiyatı (BUZ)
Bugün için canlı Buz Economy (BUZ) fiyatı, 0.205057 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.08M USD. BUZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Buz Economy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.60K USD
- Gün içindeki Buz Economy fiyat değişimi -7.37%
- Dolaşımdaki arz: 15.00M USD.
MEXC'deki BUZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ -0.016337764533112.
Son 30 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ +0.0757896618.
Son 60 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ +0.0194631697.
Son 90 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ -0.0438530543443108.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.016337764533112
|-7.37%
|30 Gün
|$ +0.0757896618
|+36.96%
|60 Gün
|$ +0.0194631697
|+9.49%
|90 Gün
|$ -0.0438530543443108
|-17.61%
En güncel Buz Economy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
-7.37%
-22.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BUZ / AUD
A$0.33014177
|1 BUZ / GBP
￡0.16814674
|1 BUZ / EUR
€0.19890529
|1 BUZ / USD
$0.205057
|1 BUZ / MYR
RM0.9227565
|1 BUZ / TRY
₺7.28977635
|1 BUZ / JPY
¥32.03400454
|1 BUZ / RUB
₽21.01424136
|1 BUZ / INR
₹17.75588563
|1 BUZ / IDR
Rp3,361.58962608
|1 BUZ / PHP
₱12.00608735
|1 BUZ / EGP
￡E.10.3348728
|1 BUZ / BRL
R$1.24469599
|1 BUZ / CAD
C$0.29528208
|1 BUZ / BDT
৳24.9144255
|1 BUZ / NGN
₦319.40293491
|1 BUZ / UAH
₴8.63495027
|1 BUZ / VES
Bs11.073078
|1 BUZ / PKR
Rs57.16579046
|1 BUZ / KZT
₸108.84015446
|1 BUZ / THB
฿7.07036536
|1 BUZ / TWD
NT$6.74432473
|1 BUZ / CHF
Fr0.18660187
|1 BUZ / HKD
HK$1.59534346
|1 BUZ / MAD
.د.م2.05877228