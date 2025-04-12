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CAD Coin Fiyatı (CADC)

USD

CAD Coin (CADC) Canlı Fiyat Grafiği

$0.712515
$0.712515$0.712515
0.00%(1D)

Bugünkü CAD Coin (CADC) Fiyatı

Bugün için canlı CAD Coin (CADC) fiyatı, 0.712617 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 747.61K USD. CADC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CAD Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki CAD Coin fiyat değişimi +0.30%
- Dolaşımdaki arz: 1.05M USD.

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USD Bazında CAD Coin (CADC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00209999.
Son 30 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0567956461.
Son 60 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0567956461.
Son 90 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00209999+0.30%
30 Gün$ -0.0567956461-7.97%
60 Gün$ -0.0567956461-7.97%
90 Gün$ 0--

CAD Coin (CADC) Fiyat Analizi

En güncel CAD Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.708168
$ 0.708168$ 0.708168

$ 0.727686
$ 0.727686$ 0.727686

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

+0.31%

+0.30%

-7.97%

CAD Coin (CADC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 747.61K
$ 747.61K$ 747.61K

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1.05M
1.05M 1.05M

CAD Coin (CADC) Nedir?

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

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CAD Coin (CADC) Kaynağı

Resmi Websitesi

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CADC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CADC / VND
18,272.212497
1 CADC / AUD
A$1.13306103
1 CADC / GBP
0.54158892
1 CADC / EUR
0.62710296
1 CADC / USD
$0.712617
1 CADC / MYR
RM3.14976714
1 CADC / TRY
27.12220302
1 CADC / JPY
¥102.616848
1 CADC / RUB
59.31111291
1 CADC / INR
61.34919753
1 CADC / IDR
Rp12,078.25242555
1 CADC / KRW
1,012.23681765
1 CADC / PHP
40.59779049
1 CADC / EGP
￡E.36.57863061
1 CADC / BRL
R$4.16880945
1 CADC / CAD
C$0.98341146
1 CADC / BDT
86.60434401
1 CADC / NGN
1,138.36290048
1 CADC / UAH
29.5023438
1 CADC / VES
Bs50.595807
1 CADC / PKR
Rs199.83205914
1 CADC / KZT
368.27333943
1 CADC / THB
฿23.85841716
1 CADC / TWD
NT$23.03178144
1 CADC / AED
د.إ2.61530439
1 CADC / CHF
Fr0.57721977
1 CADC / HKD
HK$5.52278175
1 CADC / MAD
.د.م6.6273381
1 CADC / MXN
$14.44474659