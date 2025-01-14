cat girl Fiyatı (CATGF)
Bugün için canlı cat girl (CATGF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 650.84K USD. CATGF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
cat girl Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.85K USD
- Gün içindeki cat girl fiyat değişimi -0.20%
- Dolaşımdaki arz: 999.82M USD.
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Gün içerisinde, cat girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, cat girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, cat girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, cat girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.20%
|30 Gün
|$ 0
|-25.06%
|60 Gün
|$ 0
|-88.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel cat girl fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.53%
-0.20%
-44.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.
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