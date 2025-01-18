Chill Trump Fiyatı (CHILLT)
Bugün için canlı Chill Trump (CHILLT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CHILLT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chill Trump Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.47K USD
- Gün içindeki Chill Trump fiyat değişimi -9.35%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Chill Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chill Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chill Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chill Trump / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.35%
|30 Gün
|$ 0
|+23.45%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chill Trump fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.67%
-9.35%
+30.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.
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