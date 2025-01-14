CitaDAO Fiyatı (KNIGHT)
Bugün için canlı CitaDAO (KNIGHT) fiyatı, 0.00143079 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.08M USD. KNIGHT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CitaDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.92 USD
- Gün içindeki CitaDAO fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.46B USD.
MEXC'deki KNIGHT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KNIGHT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CitaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CitaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0001335273.
Son 60 gün içerisinde, CitaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0000383825.
Son 90 gün içerisinde, CitaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0001335273
|+9.33%
|60 Gün
|$ +0.0000383825
|+2.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CitaDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-10.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KNIGHT / AUD
A$0.0023035719
|1 KNIGHT / GBP
￡0.0011589399
|1 KNIGHT / EUR
€0.0013878663
|1 KNIGHT / USD
$0.00143079
|1 KNIGHT / MYR
RM0.006438555
|1 KNIGHT / TRY
₺0.0507787371
|1 KNIGHT / JPY
¥0.2253208092
|1 KNIGHT / RUB
₽0.1470136725
|1 KNIGHT / INR
₹0.1239636456
|1 KNIGHT / IDR
Rp23.4555700176
|1 KNIGHT / PHP
₱0.0838729098
|1 KNIGHT / EGP
￡E.0.072254895
|1 KNIGHT / BRL
R$0.0087135111
|1 KNIGHT / CAD
C$0.0020460297
|1 KNIGHT / BDT
৳0.1739125245
|1 KNIGHT / NGN
₦2.2182682002
|1 KNIGHT / UAH
₴0.060665496
|1 KNIGHT / VES
Bs0.07583187
|1 KNIGHT / PKR
Rs0.398761173
|1 KNIGHT / KZT
₸0.7598353374
|1 KNIGHT / THB
฿0.0496197972
|1 KNIGHT / TWD
NT$0.0473162253
|1 KNIGHT / CHF
Fr0.0013020189
|1 KNIGHT / HKD
HK$0.0111315462
|1 KNIGHT / MAD
.د.م0.0144366711