Citadel by Virtuals Fiyatı (CITDEL)
Bugün için canlı Citadel by Virtuals (CITDEL) fiyatı, 0.00217105 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.15M USD. CITDEL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Citadel by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 456.20K USD
- Gün içindeki Citadel by Virtuals fiyat değişimi +139.93%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.00126618.
Son 30 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00126618
|+139.93%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Citadel by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.16%
+139.93%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Citadel is a data analytics platform that aggregates and analyzes macroeconomic indicators to provide market insights. The platform monitors key economic metrics including: Central bank policies and updates Market liquidity conditions Inflation and unemployment data Broader macroeconomic trends Market sentiment indicators Through its analytical framework, Citadel processes these inputs to generate insights relevant for both traditional finance and decentralized finance market participants. Token holders gain exclusive access to an interactive terminal at citadelagent.ai, where they can query the platform directly for specific market analysis.
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|1 CITDEL / AUD
A$0.0034519695
|1 CITDEL / GBP
￡0.0017585505
|1 CITDEL / EUR
€0.0020624975
|1 CITDEL / USD
$0.00217105
|1 CITDEL / MYR
RM0.0097045935
|1 CITDEL / TRY
₺0.0773110905
|1 CITDEL / JPY
¥0.337685117
|1 CITDEL / RUB
₽0.216019475
|1 CITDEL / INR
₹0.1877306935
|1 CITDEL / IDR
Rp35.590977912
|1 CITDEL / PHP
₱0.126702478
|1 CITDEL / EGP
￡E.0.1091821045
|1 CITDEL / BRL
R$0.013069721
|1 CITDEL / CAD
C$0.0031046015
|1 CITDEL / BDT
৳0.2643253375
|1 CITDEL / NGN
₦3.37641696
|1 CITDEL / UAH
₴0.0914663365
|1 CITDEL / VES
Bs0.1172367
|1 CITDEL / PKR
Rs0.605071635
|1 CITDEL / KZT
₸1.145663085
|1 CITDEL / THB
฿0.0736637265
|1 CITDEL / TWD
NT$0.0709282035
|1 CITDEL / CHF
Fr0.001953945
|1 CITDEL / HKD
HK$0.016890769
|1 CITDEL / MAD
.د.م0.021797342