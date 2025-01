CodeCraft AI (CRAFT) Nedir?

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

CodeCraft AI (CRAFT) Kaynağı Resmi Websitesi