Coinbase Wrapped Staked ETH Logosu

Coinbase Wrapped Staked ETH Fiyatı (CBETH)

USD

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,369.43
$3,369.43$3,369.43
-5.10%(1D)

Bugünkü Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Fiyatı

Bugün için canlı Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) fiyatı, 3,369.43 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 505.40M USD. CBETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Coinbase Wrapped Staked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.52M USD
- Gün içindeki Coinbase Wrapped Staked ETH fiyat değişimi -5.17%
- Dolaşımdaki arz: 150.43K USD.

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USD Bazında Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Coinbase Wrapped Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -183.941757546628.
Son 30 gün içerisinde, Coinbase Wrapped Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -652.0109865540.
Son 60 gün içerisinde, Coinbase Wrapped Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +6.3149857060.
Son 90 gün içerisinde, Coinbase Wrapped Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +566.039899507604.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -183.941757546628-5.17%
30 Gün$ -652.0109865540-19.35%
60 Gün$ +6.3149857060+0.19%
90 Gün$ +566.039899507604+20.19%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Fiyat Analizi

En güncel Coinbase Wrapped Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,268.83
$ 3,268.83$ 3,268.83

$ 3,617.71
$ 3,617.71$ 3,617.71

$ 4,434.57
$ 4,434.57$ 4,434.57

+1.31%

-5.17%

-15.78%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 505.40M
$ 505.40M$ 505.40M

$ 14.52M
$ 14.52M$ 14.52M

150.43K
150.43K 150.43K

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Nedir?

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Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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CBETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CBETH / AUD
A$5,424.7823
1 CBETH / GBP
2,729.2383
1 CBETH / EUR
3,268.3471
1 CBETH / USD
$3,369.43
1 CBETH / MYR
RM15,196.1293
1 CBETH / TRY
119,547.3764
1 CBETH / JPY
¥530,617.8364
1 CBETH / RUB
346,107.8496
1 CBETH / INR
291,994.8038
1 CBETH / IDR
Rp55,236,548.5392
1 CBETH / PHP
197,583.3752
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C$4,818.2849
1 CBETH / BDT
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1 CBETH / NGN
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1 CBETH / VES
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