Concentrator Fiyatı (CTR)
Bugün için canlı Concentrator (CTR) fiyatı, 0.396018 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 415.05K USD. CTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Concentrator Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 509.55 USD
- Gün içindeki Concentrator fiyat değişimi -4.17%
- Dolaşımdaki arz: 1.05M USD.
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Gün içerisinde, Concentrator / USD fiyat değişimi, $ -0.017261412263588.
Son 30 gün içerisinde, Concentrator / USD fiyat değişimi, $ -0.1664906798.
Son 60 gün içerisinde, Concentrator / USD fiyat değişimi, $ -0.0276608672.
Son 90 gün içerisinde, Concentrator / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.017261412263588
|-4.17%
|30 Gün
|$ -0.1664906798
|-42.04%
|60 Gün
|$ -0.0276608672
|-6.98%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Concentrator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-4.17%
-14.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
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|1 CTR / AUD
A$0.63758898
|1 CTR / GBP
￡0.32077458
|1 CTR / EUR
€0.38413746
|1 CTR / USD
$0.396018
|1 CTR / MYR
RM1.782081
|1 CTR / TRY
₺14.05467882
|1 CTR / JPY
¥62.36491464
|1 CTR / RUB
₽40.6908495
|1 CTR / INR
₹34.4139642
|1 CTR / IDR
Rp6,492.09732192
|1 CTR / PHP
₱23.21853534
|1 CTR / EGP
￡E.20.00286918
|1 CTR / BRL
R$2.41174962
|1 CTR / CAD
C$0.56630574
|1 CTR / BDT
৳48.1359879
|1 CTR / NGN
₦613.97838684
|1 CTR / UAH
₴16.7911632
|1 CTR / VES
Bs20.988954
|1 CTR / PKR
Rs110.3702166
|1 CTR / KZT
₸210.30931908
|1 CTR / THB
฿13.74578478
|1 CTR / TWD
NT$13.10027544
|1 CTR / CHF
Fr0.36037638
|1 CTR / HKD
HK$3.08102004
|1 CTR / MAD
.د.م3.99582162