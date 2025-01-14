DarkCrypto Fiyatı (DARK)
Bugün için canlı DarkCrypto (DARK) fiyatı, 0.00218554 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 54.25K USD. DARK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DarkCrypto Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.79 USD
- Gün içindeki DarkCrypto fiyat değişimi +7.54%
- Dolaşımdaki arz: 24.82M USD.
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Gün içerisinde, DarkCrypto / USD fiyat değişimi, $ +0.00015315.
Son 30 gün içerisinde, DarkCrypto / USD fiyat değişimi, $ -0.0006491455.
Son 60 gün içerisinde, DarkCrypto / USD fiyat değişimi, $ -0.0005986784.
Son 90 gün içerisinde, DarkCrypto / USD fiyat değişimi, $ +0.0008923985027353554.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00015315
|+7.54%
|30 Gün
|$ -0.0006491455
|-29.70%
|60 Gün
|$ -0.0005986784
|-27.39%
|90 Gün
|$ +0.0008923985027353554
|+69.01%
En güncel DarkCrypto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.13%
+7.54%
-15.30%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DarkCrypto Protocol is the first algorithmic token pegged to CRO enabling the generation of DARK tokens that run on the Cronos network. It involves an innovative solution that can adjust the stablecoin's supply deterministically to move the price of the stablecoin in the direction of a target price to bring programmability and interoperability to DeFi. Unlike other algorithmic tokens, DARK is not pegged to a stable coin— it is instead pegged to CRO. We believe in the potential of Cronos, and have chosen to align our mission to both provide value to and derive value from DARK's future growth. DARK aims to become the main medium of exchange on Cronos network: this will be achieved by providing a mirrored, liquid asset to CRO. One of the primary shortcomings of past algorithmic tokens has been a lack of use cases, leaving no good reason for somebody to want to use or hold them. In order to successfully maintain the peg in the long-run, the DarkCrypto team will maintain a focus on innovation around enhanced functionality and use cases. All above is about algorithm token protocol. The main problem is how to increase demand of DARK token. DarkVerse will be our ecosystem surround DarkCrypto Finance using DARK as main token. DarkVerse contains: DeFi App (Vaults), GameFi, NFT Apps, Betting DApps, MetaVerse applications. We will have endless work, and together we can make Cronos become the largest blockchain.
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