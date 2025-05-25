DarkPino Fiyatı (DPINO)
Bugün için canlı DarkPino (DPINO) fiyatı, 0,00770369 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. DPINO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DarkPino Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DarkPino fiyat değişimi -%5,72
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki DPINO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DPINO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DarkPino / USD fiyat değişimi, $ -0,000468176366963128.
Son 30 gün içerisinde, DarkPino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DarkPino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DarkPino / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000468176366963128
|-%5,72
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DarkPino fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,62
-%5,72
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DPINO / VND
₫197,53031529
|1 DPINO / AUD
A$0,0117866457
|1 DPINO / GBP
￡0,0056236937
|1 DPINO / EUR
€0,0067022103
|1 DPINO / USD
$0,00770369
|1 DPINO / MYR
RM0,0325866087
|1 DPINO / TRY
₺0,2995194672
|1 DPINO / JPY
¥1,0981610095
|1 DPINO / RUB
₽0,6122122443
|1 DPINO / INR
₹0,6553529083
|1 DPINO / IDR
Rp124,2530471207
|1 DPINO / KRW
₩10,5241649828
|1 DPINO / PHP
₱0,4263222046
|1 DPINO / EGP
￡E.0,3842600572
|1 DPINO / BRL
R$0,0434488116
|1 DPINO / CAD
C$0,0105540553
|1 DPINO / BDT
৳0,9386175896
|1 DPINO / NGN
₦12,2474804358
|1 DPINO / UAH
₴0,3198572088
|1 DPINO / VES
Bs0,72414686
|1 DPINO / PKR
Rs2,1718242848
|1 DPINO / KZT
₸3,940437435
|1 DPINO / THB
฿0,2514484416
|1 DPINO / TWD
NT$0,2308795893
|1 DPINO / AED
د.إ0,0282725423
|1 DPINO / CHF
Fr0,0063170258
|1 DPINO / HKD
HK$0,0603198927
|1 DPINO / MAD
.د.م0,0707969111
|1 DPINO / MXN
$0,1482189956