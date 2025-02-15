DEV AI Fiyatı (DEVAI)
Bugün için canlı DEV AI (DEVAI) fiyatı, 0.00700785 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.03M USD. DEVAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DEV AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.31M USD
- Gün içindeki DEV AI fiyat değişimi -8.33%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, DEV AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000637205056413011.
Son 30 gün içerisinde, DEV AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DEV AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DEV AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000637205056413011
|-8.33%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DEV AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.36%
-8.33%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 DEVAI / AUD
A$0.0110023245
|1 DEVAI / GBP
￡0.0055362015
|1 DEVAI / EUR
€0.0066574575
|1 DEVAI / USD
$0.00700785
|1 DEVAI / MYR
RM0.0310447755
|1 DEVAI / TRY
₺0.253824327
|1 DEVAI / JPY
¥1.067435712
|1 DEVAI / RUB
₽0.638134821
|1 DEVAI / INR
₹0.6073703595
|1 DEVAI / IDR
Rp113.0298228855
|1 DEVAI / PHP
₱0.4047033375
|1 DEVAI / EGP
￡E.0.3545271315
|1 DEVAI / BRL
R$0.039944745
|1 DEVAI / CAD
C$0.0098810685
|1 DEVAI / BDT
৳0.849211263
|1 DEVAI / NGN
₦10.6018258725
|1 DEVAI / UAH
₴0.290825775
|1 DEVAI / VES
Bs0.42747885
|1 DEVAI / PKR
Rs1.9569421125
|1 DEVAI / KZT
₸3.474351873
|1 DEVAI / THB
฿0.236304702
|1 DEVAI / TWD
NT$0.229016538
|1 DEVAI / CHF
Fr0.0062369865
|1 DEVAI / HKD
HK$0.054521073
|1 DEVAI / MAD
.د.م0.0697281075