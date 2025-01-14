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dHEDGE DAO Fiyatı (DHT)

USD

dHEDGE DAO (DHT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.073944
$0.073944$0.073944
+2.00%(1D)

Bugünkü dHEDGE DAO (DHT) Fiyatı

Bugün için canlı dHEDGE DAO (DHT) fiyatı, 0.073944 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.23M USD. DHT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
dHEDGE DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.50K USD
- Gün içindeki dHEDGE DAO fiyat değişimi +2.10%
- Dolaşımdaki arz: 57.27M USD.

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USD Bazında dHEDGE DAO (DHT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, dHEDGE DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00151803.
Son 30 gün içerisinde, dHEDGE DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0188583745.
Son 60 gün içerisinde, dHEDGE DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0336164878.
Son 90 gün içerisinde, dHEDGE DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00975055607588904.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00151803+2.10%
30 Gün$ -0.0188583745-25.50%
60 Gün$ -0.0336164878-45.46%
90 Gün$ +0.00975055607588904+15.19%

dHEDGE DAO (DHT) Fiyat Analizi

En güncel dHEDGE DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.070678
$ 0.070678$ 0.070678

$ 0.073863
$ 0.073863$ 0.073863

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

+0.34%

+2.10%

-10.67%

dHEDGE DAO (DHT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

57.27M
57.27M 57.27M

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dHEDGE DAO (DHT) Kaynağı

Resmi Websitesi

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DHT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DHT / AUD
A$0.11904984
1 DHT / GBP
0.05989464
1 DHT / EUR
0.07172568
1 DHT / USD
$0.073944
1 DHT / MYR
RM0.33348744
1 DHT / TRY
2.62353312
1 DHT / JPY
¥11.64470112
1 DHT / RUB
7.5940488
1 DHT / INR
6.41612088
1 DHT / IDR
Rp1,212.19652736
1 DHT / PHP
4.33533672
1 DHT / EGP
￡E.3.73269312
1 DHT / BRL
R$0.45031896
1 DHT / CAD
C$0.10573992
1 DHT / BDT
8.9878932
1 DHT / NGN
114.64129872
1 DHT / UAH
3.1352256
1 DHT / VES
Bs3.919032
1 DHT / PKR
Rs20.6081928
1 DHT / KZT
39.26870064
1 DHT / THB
฿2.56437792
1 DHT / TWD
NT$2.44680696
1 DHT / CHF
Fr0.06728904
1 DHT / HKD
HK$0.57528432
1 DHT / MAD
.د.م0.74609496