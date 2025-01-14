Diamond Fiyatı (DMD)
Bugün için canlı Diamond (DMD) fiyatı, 2.82 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.86M USD. DMD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Diamond Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.78K USD
- Gün içindeki Diamond fiyat değişimi -0.62%
- Dolaşımdaki arz: 3.85M USD.
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Gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -0.017769214066877.
Son 30 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -0.9138207180.
Son 60 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -1.1617489140.
Son 90 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -1.212020437599869.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.017769214066877
|-0.62%
|30 Gün
|$ -0.9138207180
|-32.40%
|60 Gün
|$ -1.1617489140
|-41.19%
|90 Gün
|$ -1.212020437599869
|-30.05%
En güncel Diamond fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
-0.62%
-16.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
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|1 DMD / AUD
A$4.5402
|1 DMD / GBP
￡2.2842
|1 DMD / EUR
€2.7354
|1 DMD / USD
$2.82
|1 DMD / MYR
RM12.7182
|1 DMD / TRY
₺100.0536
|1 DMD / JPY
¥444.0936
|1 DMD / RUB
₽289.614
|1 DMD / INR
₹244.6914
|1 DMD / IDR
Rp46,229.5008
|1 DMD / PHP
₱165.3366
|1 DMD / EGP
￡E.142.3536
|1 DMD / BRL
R$17.1738
|1 DMD / CAD
C$4.0326
|1 DMD / BDT
৳342.771
|1 DMD / NGN
₦4,372.0716
|1 DMD / UAH
₴119.568
|1 DMD / VES
Bs149.46
|1 DMD / PKR
Rs785.934
|1 DMD / KZT
₸1,497.5892
|1 DMD / THB
฿97.7976
|1 DMD / TWD
NT$93.3138
|1 DMD / CHF
Fr2.5662
|1 DMD / HKD
HK$21.9396
|1 DMD / MAD
.د.م28.4538