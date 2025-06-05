DND Fiyatı (DND)
Bugün için canlı DND (DND) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 344,72K USD. DND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DND Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DND fiyat değişimi -%32,85
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, DND / USD fiyat değişimi, $ -0,000166779285972307.
Son 30 gün içerisinde, DND / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DND / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DND / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000166779285972307
|-%32,85
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DND fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,90
-%32,85
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.
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