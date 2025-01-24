DogPad Finance Fiyatı (DOGPAD)
Bugün için canlı DogPad Finance (DOGPAD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DOGPAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DogPad Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.98 USD
- Gün içindeki DogPad Finance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki DOGPAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DOGPAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DogPad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DogPad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DogPad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DogPad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+134.56%
|60 Gün
|$ 0
|+130.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DogPad Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-2.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DOGPAD / AUD
A$--
|1 DOGPAD / GBP
￡--
|1 DOGPAD / EUR
€--
|1 DOGPAD / USD
$--
|1 DOGPAD / MYR
RM--
|1 DOGPAD / TRY
₺--
|1 DOGPAD / JPY
¥--
|1 DOGPAD / RUB
₽--
|1 DOGPAD / INR
₹--
|1 DOGPAD / IDR
Rp--
|1 DOGPAD / PHP
₱--
|1 DOGPAD / EGP
￡E.--
|1 DOGPAD / BRL
R$--
|1 DOGPAD / CAD
C$--
|1 DOGPAD / BDT
৳--
|1 DOGPAD / NGN
₦--
|1 DOGPAD / UAH
₴--
|1 DOGPAD / VES
Bs--
|1 DOGPAD / PKR
Rs--
|1 DOGPAD / KZT
₸--
|1 DOGPAD / THB
฿--
|1 DOGPAD / TWD
NT$--
|1 DOGPAD / CHF
Fr--
|1 DOGPAD / HKD
HK$--
|1 DOGPAD / MAD
.د.م--