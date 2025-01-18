Druid AI Fiyatı (DRU)
Bugün için canlı Druid AI (DRU) fiyatı, 0.00228022 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.28M USD. DRU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Druid AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 828.37K USD
- Gün içindeki Druid AI fiyat değişimi -28.73%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Druid AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000919508322081136.
Son 30 gün içerisinde, Druid AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Druid AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Druid AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000919508322081136
|-28.73%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Druid AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-6.90%
-28.73%
-34.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
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