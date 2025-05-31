E4C Fiyatı (E4C)
Bugün için canlı E4C (E4C) fiyatı, 0,00376767 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 382,11K USD. E4C / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
E4C Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki E4C fiyat değişimi -%11,15
- Dolaşımdaki arz: 101,35M USD.
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Gün içerisinde, E4C / USD fiyat değişimi, $ -0,000472952175312277.
Son 30 gün içerisinde, E4C / USD fiyat değişimi, $ -0,0003161158.
Son 60 gün içerisinde, E4C / USD fiyat değişimi, $ -0,0008013626.
Son 90 gün içerisinde, E4C / USD fiyat değişimi, $ -0,006198520351447437.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000472952175312277
|-%11,15
|30 Gün
|$ -0,0003161158
|-%8,39
|60 Gün
|$ -0,0008013626
|-%21,26
|90 Gün
|$ -0,006198520351447437
|-%62,19
En güncel E4C fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%6,61
-%11,15
-%15,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
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₫99,14623605
|1 E4C / AUD
A$0,0058398885
|1 E4C / GBP
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|1 E4C / EUR
€0,0033155496
|1 E4C / USD
$0,00376767
|1 E4C / MYR
RM0,0160125975
|1 E4C / TRY
₺0,147692664
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¥0,5420923596
|1 E4C / RUB
₽0,2919567483
|1 E4C / INR
₹0,3223241685
|1 E4C / IDR
Rp61,7650720848
|1 E4C / KRW
₩5,2111397304
|1 E4C / PHP
₱0,2102736627
|1 E4C / EGP
￡E.0,1874792592
|1 E4C / BRL
R$0,0215133957
|1 E4C / CAD
C$0,0051617079
|1 E4C / BDT
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|1 E4C / NGN
₦5,980422591
|1 E4C / UAH
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Bs0,36169632
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Rs1,0615786992
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د.إ0,0138273489
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Fr0,0030894894
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