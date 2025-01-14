Elastos Fiyatı (ELA)
Bugün için canlı Elastos (ELA) fiyatı, 2.15 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 48.16M USD. ELA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Elastos Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 763.83K USD
- Gün içindeki Elastos fiyat değişimi -6.12%
- Dolaşımdaki arz: 22.45M USD.
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Gün içerisinde, Elastos / USD fiyat değişimi, $ -0.139869513854267.
Son 30 gün içerisinde, Elastos / USD fiyat değişimi, $ -0.3175446800.
Son 60 gün içerisinde, Elastos / USD fiyat değişimi, $ +0.4426589850.
Son 90 gün içerisinde, Elastos / USD fiyat değişimi, $ +0.341364804402885.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.139869513854267
|-6.12%
|30 Gün
|$ -0.3175446800
|-14.76%
|60 Gün
|$ +0.4426589850
|+20.59%
|90 Gün
|$ +0.341364804402885
|+18.87%
En güncel Elastos fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.17%
-6.12%
-22.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.
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|1 ELA / AUD
A$3.4615
|1 ELA / GBP
￡1.7415
|1 ELA / EUR
€2.0855
|1 ELA / USD
$2.15
|1 ELA / MYR
RM9.6965
|1 ELA / TRY
₺76.282
|1 ELA / JPY
¥338.41
|1 ELA / RUB
₽220.8265
|1 ELA / INR
₹186.5555
|1 ELA / IDR
Rp35,245.896
|1 ELA / PHP
₱126.0545
|1 ELA / EGP
￡E.108.5105
|1 ELA / BRL
R$13.0935
|1 ELA / CAD
C$3.0745
|1 ELA / BDT
৳261.3325
|1 ELA / NGN
₦3,333.317
|1 ELA / UAH
₴91.16
|1 ELA / VES
Bs113.95
|1 ELA / PKR
Rs599.205
|1 ELA / KZT
₸1,141.779
|1 ELA / THB
฿74.562
|1 ELA / TWD
NT$71.1435
|1 ELA / CHF
Fr1.9565
|1 ELA / HKD
HK$16.727
|1 ELA / MAD
.د.م21.6935