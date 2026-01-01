Bugünkü Erha Fiyatı

Bugünkü Erha (二哈) fiyatı $ 0,00000457 olup, son 24 saatte % 1,81 değişim gösterdi. Mevcut 二哈 / USD dönüşüm oranı 二哈 başına $ 0,00000457 şeklindedir.

Erha, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.572,48 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 二哈 şeklindedir. Son 24 saat içinde 二哈, $ 0,00000457 (en düşük) ile $ 0,00000469 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02344646 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000444 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 二哈, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Erha (二哈) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,57K$ 4,57K $ 4,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,57K$ 4,57K $ 4,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Erha piyasa değeri $ 4,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 二哈 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,57K.