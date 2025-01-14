Ethereum Origins Fiyatı (LAPUTA)
Bugün için canlı Ethereum Origins (LAPUTA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28.92K USD. LAPUTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ethereum Origins Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 255.69 USD
- Gün içindeki Ethereum Origins fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki LAPUTA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LAPUTA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ethereum Origins / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ethereum Origins / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ethereum Origins / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ethereum Origins / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-28.39%
|60 Gün
|$ 0
|-63.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ethereum Origins fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-16.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LAPUTA / AUD
A$--
|1 LAPUTA / GBP
￡--
|1 LAPUTA / EUR
€--
|1 LAPUTA / USD
$--
|1 LAPUTA / MYR
RM--
|1 LAPUTA / TRY
₺--
|1 LAPUTA / JPY
¥--
|1 LAPUTA / RUB
₽--
|1 LAPUTA / INR
₹--
|1 LAPUTA / IDR
Rp--
|1 LAPUTA / PHP
₱--
|1 LAPUTA / EGP
￡E.--
|1 LAPUTA / BRL
R$--
|1 LAPUTA / CAD
C$--
|1 LAPUTA / BDT
৳--
|1 LAPUTA / NGN
₦--
|1 LAPUTA / UAH
₴--
|1 LAPUTA / VES
Bs--
|1 LAPUTA / PKR
Rs--
|1 LAPUTA / KZT
₸--
|1 LAPUTA / THB
฿--
|1 LAPUTA / TWD
NT$--
|1 LAPUTA / CHF
Fr--
|1 LAPUTA / HKD
HK$--
|1 LAPUTA / MAD
.د.م--