Felicette the Space Cat Fiyatı (FELICETTE)
Bugün için canlı Felicette the Space Cat (FELICETTE) fiyatı, 0.00003954 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.23K USD. FELICETTE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Felicette the Space Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 134.45 USD
- Gün içindeki Felicette the Space Cat fiyat değişimi +7.43%
- Dolaşımdaki arz: 688.63M USD.
MEXC'deki FELICETTE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FELICETTE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Felicette the Space Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Felicette the Space Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000010788.
Son 60 gün içerisinde, Felicette the Space Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000240784.
Son 90 gün içerisinde, Felicette the Space Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.00003971844494348935.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.43%
|30 Gün
|$ -0.0000010788
|-2.72%
|60 Gün
|$ -0.0000240784
|-60.89%
|90 Gün
|$ -0.00003971844494348935
|-50.11%
En güncel Felicette the Space Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
+7.43%
-14.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 FELICETTE / AUD
A$0.0000636594
|1 FELICETTE / GBP
￡0.0000324228
|1 FELICETTE / EUR
€0.0000383538
|1 FELICETTE / USD
$0.00003954
|1 FELICETTE / MYR
RM0.00017793
|1 FELICETTE / TRY
₺0.0014032746
|1 FELICETTE / JPY
¥0.006243366
|1 FELICETTE / RUB
₽0.0040868544
|1 FELICETTE / INR
₹0.0034229778
|1 FELICETTE / IDR
Rp0.6481966176
|1 FELICETTE / PHP
₱0.0023241612
|1 FELICETTE / EGP
￡E.0.0019955838
|1 FELICETTE / BRL
R$0.0002404032
|1 FELICETTE / CAD
C$0.0000565422
|1 FELICETTE / BDT
৳0.0048092502
|1 FELICETTE / NGN
₦0.0613020252
|1 FELICETTE / UAH
₴0.0016729374
|1 FELICETTE / VES
Bs0.00209562
|1 FELICETTE / PKR
Rs0.0110292876
|1 FELICETTE / KZT
₸0.0209870412
|1 FELICETTE / THB
฿0.0013748058
|1 FELICETTE / TWD
NT$0.00130482
|1 FELICETTE / CHF
Fr0.0000359814
|1 FELICETTE / HKD
HK$0.0003076212
|1 FELICETTE / MAD
.د.م0.0003981678