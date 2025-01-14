Ferro Fiyatı (FER)
Bugün için canlı Ferro (FER) fiyatı, 0.00351416 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.80M USD. FER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ferro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.27K USD
- Gün içindeki Ferro fiyat değişimi -4.49%
- Dolaşımdaki arz: 1.37B USD.
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Gün içerisinde, Ferro / USD fiyat değişimi, $ -0.000165438465144356.
Son 30 gün içerisinde, Ferro / USD fiyat değişimi, $ -0.0010957470.
Son 60 gün içerisinde, Ferro / USD fiyat değişimi, $ -0.0016830949.
Son 90 gün içerisinde, Ferro / USD fiyat değişimi, $ +0.0002370995797623267.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000165438465144356
|-4.49%
|30 Gün
|$ -0.0010957470
|-31.18%
|60 Gün
|$ -0.0016830949
|-47.89%
|90 Gün
|$ +0.0002370995797623267
|+7.24%
En güncel Ferro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
-4.49%
-20.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.
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|1 FER / AUD
A$0.0056577976
|1 FER / GBP
￡0.0028464696
|1 FER / EUR
€0.0034087352
|1 FER / USD
$0.00351416
|1 FER / MYR
RM0.0158488616
|1 FER / TRY
₺0.1246823968
|1 FER / JPY
¥0.5534802
|1 FER / RUB
₽0.3606230992
|1 FER / INR
₹0.3049236632
|1 FER / IDR
Rp57.6091711104
|1 FER / PHP
₱0.2060352008
|1 FER / EGP
￡E.0.1774299384
|1 FER / BRL
R$0.0214012344
|1 FER / CAD
C$0.0050252488
|1 FER / BDT
৳0.427146148
|1 FER / NGN
₦5.4482833808
|1 FER / UAH
₴0.149000384
|1 FER / VES
Bs0.18625048
|1 FER / PKR
Rs0.979396392
|1 FER / KZT
₸1.8662298096
|1 FER / THB
฿0.121765644
|1 FER / TWD
NT$0.1162835544
|1 FER / CHF
Fr0.0031978856
|1 FER / HKD
HK$0.0273401648
|1 FER / MAD
.د.م0.0354578744