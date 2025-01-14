FOMO 3D Fiyatı (FOMO3D.FUN)
Bugün için canlı FOMO 3D (FOMO3D.FUN) fiyatı, 0.00460598 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.57M USD. FOMO3D.FUN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FOMO 3D Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 85.07K USD
- Gün içindeki FOMO 3D fiyat değişimi +3.47%
- Dolaşımdaki arz: 991.14M USD.
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Gün içerisinde, FOMO 3D / USD fiyat değişimi, $ +0.00015444.
Son 30 gün içerisinde, FOMO 3D / USD fiyat değişimi, $ -0.0027201176.
Son 60 gün içerisinde, FOMO 3D / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FOMO 3D / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00015444
|+3.47%
|30 Gün
|$ -0.0027201176
|-59.05%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FOMO 3D fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.81%
+3.47%
-26.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders
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|1 FOMO3D.FUN / AUD
A$0.0074156278
|1 FOMO3D.FUN / GBP
￡0.0037769036
|1 FOMO3D.FUN / EUR
€0.0044678006
|1 FOMO3D.FUN / USD
$0.00460598
|1 FOMO3D.FUN / MYR
RM0.02072691
|1 FOMO3D.FUN / TRY
₺0.1634662302
|1 FOMO3D.FUN / JPY
¥0.727514541
|1 FOMO3D.FUN / RUB
₽0.473264445
|1 FOMO3D.FUN / INR
₹0.3987396886
|1 FOMO3D.FUN / IDR
Rp75.5078567712
|1 FOMO3D.FUN / PHP
₱0.2705552652
|1 FOMO3D.FUN / EGP
￡E.0.2325098704
|1 FOMO3D.FUN / BRL
R$0.0282346574
|1 FOMO3D.FUN / CAD
C$0.0065865514
|1 FOMO3D.FUN / BDT
৳0.5566787428
|1 FOMO3D.FUN / NGN
₦7.1189566282
|1 FOMO3D.FUN / UAH
₴0.195293552
|1 FOMO3D.FUN / VES
Bs0.24411694
|1 FOMO3D.FUN / PKR
Rs1.283686626
|1 FOMO3D.FUN / KZT
₸2.4460517388
|1 FOMO3D.FUN / THB
฿0.160057805
|1 FOMO3D.FUN / TWD
NT$0.1519512802
|1 FOMO3D.FUN / CHF
Fr0.0041914418
|1 FOMO3D.FUN / HKD
HK$0.0358345244
|1 FOMO3D.FUN / MAD
.د.م0.046290099