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Froggy Friends Fiyatı (TAD)

USD

Froggy Friends (TAD) Canlı Fiyat Grafiği

$16.97
$16.97$16.97
-9.50%(1D)

Bugünkü Froggy Friends (TAD) Fiyatı

Bugün için canlı Froggy Friends (TAD) fiyatı, 16.97 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 169.61K USD. TAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Froggy Friends Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 205.60 USD
- Gün içindeki Froggy Friends fiyat değişimi -9.53%
- Dolaşımdaki arz: 10.00K USD.

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USD Bazında Froggy Friends (TAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ -1.78911808101371.
Son 30 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ -4.7997252230.
Son 60 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ +24.3583324170.
Son 90 gün içerisinde, Froggy Friends / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.78911808101371-9.53%
30 Gün$ -4.7997252230-28.28%
60 Gün$ +24.3583324170+143.54%
90 Gün$ 0--

Froggy Friends (TAD) Fiyat Analizi

En güncel Froggy Friends fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 16.63
$ 16.63$ 16.63

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

-0.22%

-9.53%

-6.91%

Froggy Friends (TAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 169.61K
$ 169.61K$ 169.61K

$ 205.60
$ 205.60$ 205.60

10.00K
10.00K 10.00K

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAD / AUD
A$26.8126
1 TAD / GBP
13.576
1 TAD / EUR
16.1215
1 TAD / USD
$16.97
1 TAD / MYR
RM74.1589
1 TAD / TRY
604.8108
1 TAD / JPY
¥2,647.8291
1 TAD / RUB
1,658.1387
1 TAD / INR
1,462.4746
1 TAD / IDR
Rp273,709.6391
1 TAD / PHP
988.5025
1 TAD / EGP
￡E.852.7425
1 TAD / BRL
R$100.2927
1 TAD / CAD
C$24.2671
1 TAD / BDT
2,070.1703
1 TAD / NGN
26,432.9811
1 TAD / UAH
711.3824
1 TAD / VES
Bs950.32
1 TAD / PKR
Rs4,725.6359
1 TAD / KZT
8,792.6661
1 TAD / THB
฿569.5132
1 TAD / TWD
NT$555.5978
1 TAD / CHF
Fr15.273
1 TAD / HKD
HK$132.0266
1 TAD / MAD
.د.م169.1909