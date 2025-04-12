Game Money Fiyatı (GM)
Bugün için canlı Game Money (GM) fiyatı, 0.00005903 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 57.72K USD. GM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Game Money Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Game Money fiyat değişimi +3.34%
- Dolaşımdaki arz: 977.78M USD.
MEXC'deki GM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Game Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Game Money / USD fiyat değişimi, $ -0.0000043430.
Son 60 gün içerisinde, Game Money / USD fiyat değişimi, $ -0.0000323306.
Son 90 gün içerisinde, Game Money / USD fiyat değişimi, $ -0.0002829259935715157.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.34%
|30 Gün
|$ -0.0000043430
|-7.35%
|60 Gün
|$ -0.0000323306
|-54.76%
|90 Gün
|$ -0.0002829259935715157
|-82.73%
En güncel Game Money fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
+3.34%
-13.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Base Digger is an idle strategy game on the Base blockchain where you step into the role of a digger, uncovering treasures, artifacts, and resources along the way. As you make progress and complete tasks, you earn $GM, the in-game token. Use $GM to upgrade your tools, unlock power-ups, and take your adventure to the next level. The deeper you dig, the more rare items and exciting quests you’ll uncover. Compete with others to climb the leaderboards or just enjoy exploring at your own pace. Whether you’re here to relax or strategize, Base Digger is packed with fun and rewards to keep you coming back.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GM / VND
₫1.51358823
|1 GM / AUD
A$0.0000938577
|1 GM / GBP
￡0.0000448628
|1 GM / EUR
€0.0000519464
|1 GM / USD
$0.00005903
|1 GM / MYR
RM0.0002609126
|1 GM / TRY
₺0.0022466818
|1 GM / JPY
¥0.0084920558
|1 GM / RUB
₽0.0049142475
|1 GM / INR
₹0.0050836636
|1 GM / IDR
Rp1.0005083245
|1 GM / KRW
₩0.0839684041
|1 GM / PHP
₱0.0033629391
|1 GM / EGP
￡E.0.0030294196
|1 GM / BRL
R$0.0003465061
|1 GM / CAD
C$0.0000814614
|1 GM / BDT
৳0.0071739159
|1 GM / NGN
₦0.0942968832
|1 GM / UAH
₴0.002443842
|1 GM / VES
Bs0.00419113
|1 GM / PKR
Rs0.0165531926
|1 GM / KZT
₸0.0305061137
|1 GM / THB
฿0.0019769147
|1 GM / TWD
NT$0.0019096205
|1 GM / AED
د.إ0.0002166401
|1 GM / CHF
Fr0.0000478143
|1 GM / HKD
HK$0.0004574825
|1 GM / MAD
.د.م0.000548979
|1 GM / MXN
$0.0011977187