Gas Fiyatı (GAS)
Bugün için canlı Gas (GAS) fiyatı, 3.41 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 221.76M USD. GAS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gas Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Gas fiyat değişimi +13.09%
- Dolaşımdaki arz: 65.09M USD.
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Gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ +0.394525.
Son 30 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ +0.6965003430.
Son 60 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ -0.4694144620.
Son 90 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ -2.183346088356826.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.394525
|+13.09%
|30 Gün
|$ +0.6965003430
|+20.43%
|60 Gün
|$ -0.4694144620
|-13.76%
|90 Gün
|$ -2.183346088356826
|-39.03%
En güncel Gas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+7.66%
+13.09%
+65.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
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|1 GAS / VND
₫87,435.81
|1 GAS / AUD
A$5.4219
|1 GAS / GBP
￡2.5916
|1 GAS / EUR
€3.0008
|1 GAS / USD
$3.41
|1 GAS / MYR
RM15.0722
|1 GAS / TRY
₺129.7505
|1 GAS / JPY
¥490.9718
|1 GAS / RUB
₽283.8143
|1 GAS / INR
₹293.3623
|1 GAS / IDR
Rp57,796.6015
|1 GAS / KRW
₩4,843.7345
|1 GAS / PHP
₱194.2677
|1 GAS / EGP
￡E.175.0353
|1 GAS / BRL
R$19.9826
|1 GAS / CAD
C$4.7058
|1 GAS / BDT
৳414.4173
|1 GAS / NGN
₦5,447.2704
|1 GAS / UAH
₴141.174
|1 GAS / VES
Bs242.11
|1 GAS / PKR
Rs956.2322
|1 GAS / KZT
₸1,762.2539
|1 GAS / THB
฿114.1668
|1 GAS / TWD
NT$110.3476
|1 GAS / AED
د.إ12.5147
|1 GAS / CHF
Fr2.7621
|1 GAS / HKD
HK$26.4275
|1 GAS / MAD
.د.م31.713
|1 GAS / MXN
$69.1889