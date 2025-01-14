Geko Base Fiyatı (GEKO)
Bugün için canlı Geko Base (GEKO) fiyatı, 0.00106851 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.07M USD. GEKO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Geko Base Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.53K USD
- Gün içindeki Geko Base fiyat değişimi +4.44%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki GEKO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GEKO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Geko Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Geko Base / USD fiyat değişimi, $ +0.0001953946.
Son 60 gün içerisinde, Geko Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Geko Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.44%
|30 Gün
|$ +0.0001953946
|+18.29%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Geko Base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.52%
+4.44%
-36.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GEKO / AUD
A$0.0017203011
|1 GEKO / GBP
￡0.0008761782
|1 GEKO / EUR
€0.0010364547
|1 GEKO / USD
$0.00106851
|1 GEKO / MYR
RM0.004808295
|1 GEKO / TRY
₺0.0379214199
|1 GEKO / JPY
¥0.1687711545
|1 GEKO / RUB
₽0.1097894025
|1 GEKO / INR
₹0.0925009107
|1 GEKO / IDR
Rp17.5165545744
|1 GEKO / PHP
₱0.0627642774
|1 GEKO / EGP
￡E.0.0539383848
|1 GEKO / BRL
R$0.0065499663
|1 GEKO / CAD
C$0.0015279693
|1 GEKO / BDT
৳0.1291401186
|1 GEKO / NGN
₦1.6514783709
|1 GEKO / UAH
₴0.045304824
|1 GEKO / VES
Bs0.05663103
|1 GEKO / PKR
Rs0.297793737
|1 GEKO / KZT
₸0.5674429206
|1 GEKO / THB
฿0.0371307225
|1 GEKO / TWD
NT$0.0352501449
|1 GEKO / CHF
Fr0.0009723441
|1 GEKO / HKD
HK$0.0083130078
|1 GEKO / MAD
.د.م0.0107385255