Get AI Fiyatı (GET)
Bugün için canlı Get AI (GET) fiyatı, 6.57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Get AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.90K USD
- Gün içindeki Get AI fiyat değişimi -2.61%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Get AI / USD fiyat değişimi, $ -0.176468963263985.
Son 30 gün içerisinde, Get AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Get AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Get AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.176468963263985
|-2.61%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Get AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.13%
-2.61%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Explore our cutting-edge financial solutions and revolutionize your digital strategy today. Innovation and intelligence for a Safer and more profitable crypto market. Get AI is an algorithm created to profit from the volatility of its own asset. The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. Get AI also offers various utilities that enhance the functionality and usability of web3, such as GetBot. Get AI is designed to be compatible and interoperable with existing systems, providing a seamless and user-friendly experience for users.
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