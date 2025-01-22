Gilgeous Fiyatı (GLG)
Bugün için canlı Gilgeous (GLG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GLG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gilgeous Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.31 USD
- Gün içindeki Gilgeous fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Gilgeous / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gilgeous / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gilgeous / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gilgeous / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-18.99%
|60 Gün
|$ 0
|-5.21%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Gilgeous fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gilgeous is here to unite the whole meme crypto world, inspired by the top memes Doge, Shiba Inu, Baby Doge, Dogelon, Saitama and Cult. We are a versatile community driven project that will transcend space & time with a roadmap focused on entertainment. Our community is constantly growing and talented people are joining us, therefore it is sure that the utility of our GLG will be expanded. Gilgeous was created by a group of crypto enthusiasts & lovers of old school cartoons. Join our fun filled community for lots of memes, contests, giveaways & much more.
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