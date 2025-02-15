Girls Smoking Cigs Fiyatı (GSC)
Bugün için canlı Girls Smoking Cigs (GSC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 602.82K USD. GSC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Girls Smoking Cigs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 490.90K USD
- Gün içindeki Girls Smoking Cigs fiyat değişimi -18.72%
- Dolaşımdaki arz: 999.89M USD.
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Gün içerisinde, Girls Smoking Cigs / USD fiyat değişimi, $ -0.000138939915481063.
Son 30 gün içerisinde, Girls Smoking Cigs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Girls Smoking Cigs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Girls Smoking Cigs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000138939915481063
|-18.72%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Girls Smoking Cigs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.55%
-18.72%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
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