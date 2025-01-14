Glitch Protocol Logosu

Glitch Protocol Fiyatı (GLCH)

USD

Glitch Protocol (GLCH) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00467097
$0.00467097$0.00467097
-2.00%(1D)

Bugünkü Glitch Protocol (GLCH) Fiyatı

Bugün için canlı Glitch Protocol (GLCH) fiyatı, 0.00467097 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 328.14K USD. GLCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Glitch Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 330.69 USD
- Gün içindeki Glitch Protocol fiyat değişimi -2.08%
- Dolaşımdaki arz: 70.14M USD.

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USD Bazında Glitch Protocol (GLCH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Glitch Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Glitch Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0019443347.
Son 60 gün içerisinde, Glitch Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0015593584.
Son 90 gün içerisinde, Glitch Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.000488899649902735.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-2.08%
30 Gün$ -0.0019443347-41.62%
60 Gün$ -0.0015593584-33.38%
90 Gün$ -0.000488899649902735-9.47%

Glitch Protocol (GLCH) Fiyat Analizi

En güncel Glitch Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.0044779
$ 0.0044779$ 0.0044779

$ 0.00503315
$ 0.00503315$ 0.00503315

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

+0.11%

-2.08%

-13.38%

Glitch Protocol (GLCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 328.14K
$ 328.14K$ 328.14K

$ 330.69
$ 330.69$ 330.69

70.14M
70.14M 70.14M

Glitch Protocol (GLCH) Nedir?

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

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Glitch Protocol (GLCH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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GLCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GLCH / AUD
A$0.0075202617
1 GLCH / GBP
0.0037834857
1 GLCH / EUR
0.0045308409
1 GLCH / USD
$0.00467097
1 GLCH / MYR
RM0.021019365
1 GLCH / TRY
0.1657727253
1 GLCH / JPY
¥0.7359113235
1 GLCH / RUB
0.4799421675
1 GLCH / INR
0.4045527117
1 GLCH / IDR
Rp76.5732664368
1 GLCH / PHP
0.2733918741
1 GLCH / EGP
￡E.0.235883985
1 GLCH / BRL
R$0.0284462073
1 GLCH / CAD
C$0.0066794871
1 GLCH / BDT
0.5677564035
1 GLCH / NGN
7.2417784686
1 GLCH / UAH
0.198049128
1 GLCH / VES
Bs0.24756141
1 GLCH / PKR
Rs1.301799339
1 GLCH / KZT
2.4805653282
1 GLCH / THB
฿0.1619425299
1 GLCH / TWD
NT$0.1545156876
1 GLCH / CHF
Fr0.0042505827
1 GLCH / HKD
HK$0.0363401466
1 GLCH / MAD
.د.م0.0471300873