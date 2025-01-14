Gnomy Fiyatı (GNOMY)
Bugün için canlı Gnomy (GNOMY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GNOMY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gnomy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.71 USD
- Gün içindeki Gnomy fiyat değişimi +2.72%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Gnomy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gnomy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gnomy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gnomy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.72%
|30 Gün
|$ 0
|-38.70%
|60 Gün
|$ 0
|-31.74%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gnomy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+2.72%
-26.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gnomy Memecoin is a cryptocurrency inspired by Matt Furie's beloved character, Gnomy the Treasure Hodler. It's designed to bring the whimsical world of Gnomy into the digital currency realm, combining the fun of memes with the excitement of blockchain technology. Gnomy – Matt Furie's Treasure Hodler In Matt Furie's whimsical world, Gnomy, the Treasure Hodler, stands out as a legendary gnome known for his financial wizardry and adventurous spirit. Born into a family of ancient gnomes, Gnomy had a knack for valuing treasures and dreamed of bringing prosperity to his community. He became the trusted advisor for Hoppy the Frog, Draggy the Dragon, Flappy the Bird, and Wat the Watertiger, turning their fortunes into thriving enterprises with his unique mix of ancient lore and modern strategies. Gnomy's mentorship was pivotal for Pepe the Frog, Brett, and Andy, helping them amass significant wealth and setting the stage for their future fame. Gnomy's Bank, a symbol of trust, safeguarded his friends' riches while his daring treasure hunts uncovered hidden relics, strengthening their bonds. Gnomy’s legacy proves that true wealth is found in the richness of experiences and relationships, continuing to inspire and enchant as the Treasure Hodler.
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