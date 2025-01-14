GreenTrust Fiyatı (GNT)
Bugün için canlı GreenTrust (GNT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 24.10K USD. GNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GreenTrust Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.92 USD
- Gün içindeki GreenTrust fiyat değişimi +3.67%
- Dolaşımdaki arz: 28.02T USD.
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Gün içerisinde, GreenTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GreenTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GreenTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GreenTrust / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.67%
|30 Gün
|$ 0
|-16.41%
|60 Gün
|$ 0
|+9.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GreenTrust fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.34%
+3.67%
-13.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.
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