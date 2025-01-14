Hara Fiyatı (HART)
Bugün için canlı Hara (HART) fiyatı, 0.00104398 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.25M USD. HART / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hara Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.25K USD
- Gün içindeki Hara fiyat değişimi -5.35%
- Dolaşımdaki arz: 1.20B USD.
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Gün içerisinde, Hara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hara / USD fiyat değişimi, $ -0.0001242837.
Son 60 gün içerisinde, Hara / USD fiyat değişimi, $ -0.0000201094.
Son 90 gün içerisinde, Hara / USD fiyat değişimi, $ +0.0001422470408037357.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.35%
|30 Gün
|$ -0.0001242837
|-11.90%
|60 Gün
|$ -0.0000201094
|-1.92%
|90 Gün
|$ +0.0001422470408037357
|+15.77%
En güncel Hara fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.59%
-5.35%
-11.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
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A$0.0016808078
|1 HART / GBP
￡0.0008456238
|1 HART / EUR
€0.0010126606
|1 HART / USD
$0.00104398
|1 HART / MYR
RM0.00469791
|1 HART / TRY
₺0.0370508502
|1 HART / JPY
¥0.164740044
|1 HART / RUB
₽0.107268945
|1 HART / INR
₹0.0904191078
|1 HART / IDR
Rp17.1144234912
|1 HART / PHP
₱0.0610937096
|1 HART / EGP
￡E.0.0527314298
|1 HART / BRL
R$0.0063578382
|1 HART / CAD
C$0.0014928914
|1 HART / BDT
৳0.126895769
|1 HART / NGN
₦1.6185657124
|1 HART / UAH
₴0.044264752
|1 HART / VES
Bs0.05533094
|1 HART / PKR
Rs0.290957226
|1 HART / KZT
₸0.5544160188
|1 HART / THB
฿0.0362052264
|1 HART / TWD
NT$0.0345348584
|1 HART / CHF
Fr0.0009500218
|1 HART / HKD
HK$0.0081221644
|1 HART / MAD
.د.م0.0105337582