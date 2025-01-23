Heidrun Fiyatı (HEIDRUN)
Bugün için canlı Heidrun (HEIDRUN) fiyatı, 0.00048572 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HEIDRUN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Heidrun Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.51K USD
- Gün içindeki Heidrun fiyat değişimi -1.94%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Heidrun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Heidrun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Heidrun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Heidrun / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.94%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Heidrun fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.96%
-1.94%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.
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|1 HEIDRUN / AUD
A$0.0007722948
|1 HEIDRUN / GBP
￡0.0003934332
|1 HEIDRUN / EUR
€0.0004662912
|1 HEIDRUN / USD
$0.00048572
|1 HEIDRUN / MYR
RM0.0021565968
|1 HEIDRUN / TRY
₺0.017315918
|1 HEIDRUN / JPY
¥0.0760103228
|1 HEIDRUN / RUB
₽0.04820771
|1 HEIDRUN / INR
₹0.0420050656
|1 HEIDRUN / IDR
Rp7.9626216768
|1 HEIDRUN / PHP
₱0.0284729064
|1 HEIDRUN / EGP
￡E.0.0244365732
|1 HEIDRUN / BRL
R$0.0028851768
|1 HEIDRUN / CAD
C$0.0006945796
|1 HEIDRUN / BDT
৳0.0592384112
|1 HEIDRUN / NGN
₦0.7565720436
|1 HEIDRUN / UAH
₴0.02040024
|1 HEIDRUN / VES
Bs0.0267146
|1 HEIDRUN / PKR
Rs0.1354090216
|1 HEIDRUN / KZT
₸0.253108692
|1 HEIDRUN / THB
฿0.0164853368
|1 HEIDRUN / TWD
NT$0.0159121872
|1 HEIDRUN / CHF
Fr0.000437148
|1 HEIDRUN / HKD
HK$0.0037789016
|1 HEIDRUN / MAD
.د.م0.0048474856