HighKey Fiyatı (HIGHKEY)
Bugün için canlı HighKey (HIGHKEY) fiyatı, 0.00475249 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.48M USD. HIGHKEY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HighKey Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki HighKey fiyat değişimi +23.10%
- Dolaşımdaki arz: 950.00M USD.
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Gün içerisinde, HighKey / USD fiyat değişimi, $ +0.00089176.
Son 30 gün içerisinde, HighKey / USD fiyat değişimi, $ -0.0025226554.
Son 60 gün içerisinde, HighKey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HighKey / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00089176
|+23.10%
|30 Gün
|$ -0.0025226554
|-53.08%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HighKey fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.36%
+23.10%
-24.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
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|1 HIGHKEY / GBP
￡0.0036118924
|1 HIGHKEY / EUR
€0.0041821912
|1 HIGHKEY / USD
$0.00475249
|1 HIGHKEY / MYR
RM0.0210060058
|1 HIGHKEY / TRY
₺0.1808797694
|1 HIGHKEY / JPY
¥0.6850714335
|1 HIGHKEY / RUB
₽0.3955497427
|1 HIGHKEY / INR
₹0.4091418641
|1 HIGHKEY / IDR
Rp80.5506658835
|1 HIGHKEY / KRW
₩6.7506744205
|1 HIGHKEY / PHP
₱0.2707493553
|1 HIGHKEY / EGP
￡E.0.2439453117
|1 HIGHKEY / BRL
R$0.0278495914
|1 HIGHKEY / CAD
C$0.0066059611
|1 HIGHKEY / BDT
৳0.5775701097
|1 HIGHKEY / NGN
₦7.5918176256
|1 HIGHKEY / UAH
₴0.196753086
|1 HIGHKEY / VES
Bs0.33742679
|1 HIGHKEY / PKR
Rs1.3326932458
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₸2.4560393071
|1 HIGHKEY / THB
฿0.1591133652
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NT$0.1538856262
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Fr0.0038495169
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HK$0.0368317975
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.د.م0.044198157
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