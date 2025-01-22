Hipo Staked TON Fiyatı (HTON)
Bugün için canlı Hipo Staked TON (HTON) fiyatı, 5.45 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HTON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hipo Staked TON Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.43K USD
- Gün içindeki Hipo Staked TON fiyat değişimi +6.13%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Hipo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +0.314687.
Son 30 gün içerisinde, Hipo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.2609650750.
Son 60 gün içerisinde, Hipo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.3644818300.
Son 90 gün içerisinde, Hipo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +0.22296765311718.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.314687
|+6.13%
|30 Gün
|$ -0.2609650750
|-4.78%
|60 Gün
|$ -0.3644818300
|-6.68%
|90 Gün
|$ +0.22296765311718
|+4.27%
En güncel Hipo Staked TON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
+6.13%
-3.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
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|1 HTON / AUD
A$8.6655
|1 HTON / GBP
￡4.4145
|1 HTON / EUR
€5.232
|1 HTON / USD
$5.45
|1 HTON / MYR
RM24.198
|1 HTON / TRY
₺194.238
|1 HTON / JPY
¥849.2735
|1 HTON / RUB
₽542.275
|1 HTON / INR
₹471.5885
|1 HTON / IDR
Rp89,344.248
|1 HTON / PHP
₱318.9885
|1 HTON / EGP
￡E.274.0805
|1 HTON / BRL
R$32.809
|1 HTON / CAD
C$7.7935
|1 HTON / BDT
৳659.9405
|1 HTON / NGN
₦8,449.571
|1 HTON / UAH
₴229.6085
|1 HTON / VES
Bs299.75
|1 HTON / PKR
Rs1,511.3395
|1 HTON / KZT
₸2,839.995
|1 HTON / THB
฿184.4825
|1 HTON / TWD
NT$178.651
|1 HTON / CHF
Fr4.905
|1 HTON / HKD
HK$42.401
|1 HTON / MAD
.د.م54.391