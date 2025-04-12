iAgent Protocol Fiyatı ($AGNT)
Bugün için canlı iAgent Protocol ($AGNT) fiyatı, 0.00658023 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 449.63K USD. $AGNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
iAgent Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki iAgent Protocol fiyat değişimi -4.46%
- Dolaşımdaki arz: 67.92M USD.
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Gün içerisinde, iAgent Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.00030720191958451.
Son 30 gün içerisinde, iAgent Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, iAgent Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, iAgent Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00030720191958451
|-4.46%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel iAgent Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.07%
-4.46%
-20.72%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
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