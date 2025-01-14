International Stable Currency Fiyatı (ISC)
Bugün için canlı International Stable Currency (ISC) fiyatı, 1.8 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.01M USD. ISC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
International Stable Currency Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.06K USD
- Gün içindeki International Stable Currency fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 1.12M USD.
MEXC'deki ISC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ISC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, International Stable Currency / USD fiyat değişimi, $ +0.00072444.
Son 30 gün içerisinde, International Stable Currency / USD fiyat değişimi, $ -0.0160608600.
Son 60 gün içerisinde, International Stable Currency / USD fiyat değişimi, $ +0.0029271600.
Son 90 gün içerisinde, International Stable Currency / USD fiyat değişimi, $ -0.0111514241157813.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00072444
|+0.04%
|30 Gün
|$ -0.0160608600
|-0.89%
|60 Gün
|$ +0.0029271600
|+0.16%
|90 Gün
|$ -0.0111514241157813
|-0.61%
En güncel International Stable Currency fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
+0.04%
-0.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ISC / AUD
A$2.898
|1 ISC / GBP
￡1.458
|1 ISC / EUR
€1.746
|1 ISC / USD
$1.8
|1 ISC / MYR
RM8.1
|1 ISC / TRY
₺63.882
|1 ISC / JPY
¥283.806
|1 ISC / RUB
₽184.95
|1 ISC / INR
₹155.898
|1 ISC / IDR
Rp29,508.192
|1 ISC / PHP
₱105.372
|1 ISC / EGP
￡E.90.918
|1 ISC / BRL
R$10.962
|1 ISC / CAD
C$2.574
|1 ISC / BDT
৳218.79
|1 ISC / NGN
₦2,790.684
|1 ISC / UAH
₴76.32
|1 ISC / VES
Bs95.4
|1 ISC / PKR
Rs501.66
|1 ISC / KZT
₸955.908
|1 ISC / THB
฿62.424
|1 ISC / TWD
NT$59.508
|1 ISC / CHF
Fr1.638
|1 ISC / HKD
HK$14.004
|1 ISC / MAD
.د.م18.162