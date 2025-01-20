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Jito Staked SOL Fiyatı (JITOSOL)

USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$280.03
$280.03$280.03
-5.80%(1D)

Bugünkü Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyatı

Bugün için canlı Jito Staked SOL (JITOSOL) fiyatı, 280.03 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JITOSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Jito Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 429.81M USD
- Gün içindeki Jito Staked SOL fiyat değişimi -5.83%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -17.3560581091999.
Son 30 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +68.9414537930.
Son 60 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +5.6037083330.
Son 90 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +88.97329107100458.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -17.3560581091999-5.83%
30 Gün$ +68.9414537930+24.62%
60 Gün$ +5.6037083330+2.00%
90 Gün$ +88.97329107100458+46.57%

Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyat Analizi

En güncel Jito Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 261.02
$ 261.02$ 261.02

$ 339.52
$ 339.52$ 339.52

$ 339.52
$ 339.52$ 339.52

-0.99%

-5.83%

+25.50%

Jito Staked SOL (JITOSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 429.81M
$ 429.81M$ 429.81M

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Jito Staked SOL (JITOSOL) Nedir?

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

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Jito Staked SOL (JITOSOL) Kaynağı

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JITOSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JITOSOL / AUD
A$450.8483
1 JITOSOL / GBP
229.6246
1 JITOSOL / EUR
271.6291
1 JITOSOL / USD
$280.03
1 JITOSOL / MYR
RM1,260.135
1 JITOSOL / TRY
9,963.4674
1 JITOSOL / JPY
¥43,684.68
1 JITOSOL / RUB
28,747.8798
1 JITOSOL / INR
24,236.5965
1 JITOSOL / IDR
Rp4,590,655.0032
1 JITOSOL / PHP
16,395.7565
1 JITOSOL / EGP
￡E.14,091.1096
1 JITOSOL / BRL
R$1,699.7821
1 JITOSOL / CAD
C$403.2432
1 JITOSOL / BDT
34,020.8447
1 JITOSOL / NGN
435,502.656
1 JITOSOL / UAH
11,789.263
1 JITOSOL / VES
Bs15,121.62
1 JITOSOL / PKR
Rs78,021.9586
1 JITOSOL / KZT
148,555.915
1 JITOSOL / THB
฿9,635.8323
1 JITOSOL / TWD
NT$9,210.1867
1 JITOSOL / CHF
Fr254.8273
1 JITOSOL / HKD
HK$2,178.6334
1 JITOSOL / MAD
.د.م2,811.5012