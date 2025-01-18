JovJou Fiyatı (JOVJOU)
Bugün için canlı JovJou (JOVJOU) fiyatı, 0.00285562 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JOVJOU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
JovJou Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.77K USD
- Gün içindeki JovJou fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki JOVJOU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JOVJOU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, JovJou / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, JovJou / USD fiyat değişimi, $ -0.0001386680.
Son 60 gün içerisinde, JovJou / USD fiyat değişimi, $ -0.0000731855.
Son 90 gün içerisinde, JovJou / USD fiyat değişimi, $ +0.000746617148071115.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0001386680
|-4.85%
|60 Gün
|$ -0.0000731855
|-2.56%
|90 Gün
|$ +0.000746617148071115
|+35.40%
En güncel JovJou fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JovJou is a revolutionary real estate investment platform leveraging blockchain technology to make property investment accessible to everyone. It simplifies property management, allowing users to start their investment journey from just one square meter. The project offers monthly rental income and provides flexibility for reinvestment or strategic planning. As part of the JovJou community, users gain access to exclusive, transparent investment opportunities and unique living benefits. This innovative approach aims to democratize access to real estate investment, bypassing traditional barriers. JovJou's use of blockchain eliminates the need for direct property management, streamlining operations. The platform also tokenizes real-world assets (RWAs), enabling efficient and transparent management on the blockchain. The total supply of JovJou tokens is 1 billion, with allocations for public sale, marketing, airdrops, and the team. Holders of JovJou NFTs enjoy benefits like monthly profits through staking, exclusive discounts on accommodation, and access to unique living arrangements.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 JOVJOU / AUD
A$0.0045975482
|1 JOVJOU / GBP
￡0.0023416084
|1 JOVJOU / EUR
€0.0027699514
|1 JOVJOU / USD
$0.00285562
|1 JOVJOU / MYR
RM0.01285029
|1 JOVJOU / TRY
₺0.1011746166
|1 JOVJOU / JPY
¥0.4462477374
|1 JOVJOU / RUB
₽0.2926724938
|1 JOVJOU / INR
₹0.2472395796
|1 JOVJOU / IDR
Rp46.8134351328
|1 JOVJOU / PHP
₱0.167196551
|1 JOVJOU / EGP
￡E.0.143923248
|1 JOVJOU / BRL
R$0.017419282
|1 JOVJOU / CAD
C$0.0041120928
|1 JOVJOU / BDT
৳0.34695783
|1 JOVJOU / NGN
₦4.4479993806
|1 JOVJOU / UAH
₴0.1202501582
|1 JOVJOU / VES
Bs0.15420348
|1 JOVJOU / PKR
Rs0.7960897436
|1 JOVJOU / KZT
₸1.5157059836
|1 JOVJOU / THB
฿0.0982047718
|1 JOVJOU / TWD
NT$0.0939213418
|1 JOVJOU / CHF
Fr0.0025986142
|1 JOVJOU / HKD
HK$0.0222167236
|1 JOVJOU / MAD
.د.م0.0286704248